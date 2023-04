Três provas para conseguir mínimos olímpicos, outros tantos registos já alcançados para Paris. O Nacional Open de Portugal estava “feito” para Diogo Ribeiro, jovem de 18 anos que continua a pulverizar marcas atrás de marcas, mas o quarto e último dia tinha ainda mais um desafio para o atleta do Benfica – mais uma vez um desafio superado, neste caso nos 50 metros mariposa, com mínimos de entrada nos Mundiais de Fukuoka e nos Europeus Sub-23 tendo em conta que se trata de uma distância que não entra nos Jogos.

Depois de ter sido o mais rápido das eliminatórias estabelecendo um novo recorde nacional (23,26), Diogo Ribeiro ganhou a final A da prova com o registo de 23,19, melhorando a marca que já lhe pertencia e chegando de outra forma aos mínimos para Fukuosa. Na segunda posição ficou o ucraniano Andrii Govorov, atleta do V. Guimarães (23,40), ao passo que o terceiro foi Gabriel Dias (Naval Funchal, 23,77). Esta foi a terceira vitória do atleta encarnado, que perdeu apenas a final dos 50 metros livres para Miguel Nascimento.

Também neste quarto e último dia de competição na Piscina da Penteada, no Funchal, Francisca Martins, do Foca, fez mais um recorde nacional nos 200 metros livres com 2.00,05 (a anterior marca que também lhe pertencia era de 2.00,96), garantindo os mínimos para os Campeonatos da Europa Sub-23 já depois de ter batido o registo nacional nos 100 metros livres que era de Ana Pinho Rodrigues (56,25).

Quem esteve também em prova este domingo foi Camila Rebelo, que garantiu na sexta-feira nos mínimos olímpicos nos 200 metros costas no Open de Espanha (2.09,84). A nadadora de 20 anos do Louzan ganhou a final da distância com 2.15,85 já depois de ter sido a mais rápida nas eliminatórias (2.20,76).