Gasóleo desce, gasolina sobe. Nesta segunda-feira, o comportamento do preço dos combustíveis deverá ser diferente, com o gasóleo simples a baixar dois cêntimos e o da gasolina simples 95 a subir 2,5 cêntimos. Os valores são avançados por fonte do setor, citada pelo Notícias ao Minuto.

Os preços atuais estão, em média, nos 1,506 euros por litro, para o gasóleo simples e em 1,669 euros por litro para a gasolina simples, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A confirmarem-se as projeções, a gasolina deverá chegar, em média, a 1,694 euros por litro, o valor mais alto em dois meses. O gasóleo deverá descer para 1,48 euros por litro, um mínimo desde dezembro de 2021.