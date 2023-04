O PSD/Lisboa insiste que não há qualquer “ambiguidade” no posicionamento de Carlos Moedas no tema da Habitação e acusa os adversários de terem tentado partidarizar a manifestação contra as políticas de Habitação que aconteceu no sábado, em Lisboa e noutras seis cidades, e que terminou em confrontos entre manifestantes e polícia nas ruas da capital.

“Houve de facto, infelizmente, uma tentativa de partidarizar e até de descontextualizar aquela que ontem era uma manifestação pacífica”, defendeu Luís Newton, que é também presidente da Junta de Freguesia da Estrela, em declarações ao Observador. “A prova disso foram os infelizes acontecimentos que envolveram o ataque à própria PSP e à destruição de património privado.”

Confrontando com o facto de o presidente da Câmara de Lisboa ter optado por não se juntar ao protesto deste sábado, Newton argumentou que Moedas não tem necessidade de se “solidarizar presencialmente com a manifestação porque tem trabalhado nas soluções de Habitação”. “Governar para todos significa sensibilidade para aqueles que estavam a ser colocados numa situação de exclusão total.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também este domingo, o PSD/Lisboa respondeu em comunicado às críticas de treze presidentes de Juntas de Freguesia lisboetas eleitos pelo PS, que apontaram o dedo à presença de Moedas no protesto de quinta-feira que juntou vários proprietários do Alojamento Local. Sob o título “E se fossem sérios?”, Newton acusa os anteriores executivos socialistas de serem os culpados pela crise económica, e defende que a manifestação dos proprietários de Alojamento Local juntou apenas “pequenos proprietários que apostaram todas as suas economias num negócio que, para a maioria, se transformou no seu único meio de subsistência e os ajudou a atravessar penosos momentos”.

Mesmo referindo algumas das medidas tomadas durante o atual mandato, como o aumento no número de entrega de casas e o anúncio recente de mais 85 milhões de euros para investimento na habitação, um “primeiro passo importante no sentido de resolver o problema”, Luís Newton reconheceu que “há ainda muito a fazer” na questão da Habitação.