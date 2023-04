Já estamos habituados à criatividade da Tesla, não só quando concebe os seus veículos ou soluções que permitem incrementar a conectividade, a autonomia ou a potência, mas igualmente quando produz “brinquedos” e acessórios, dos lança-chamas a chapéus e t-shirts, passando por garrafas de tequila, a “teslaquila”. Enquanto não surge a nova Cybertruck, o construtor norte-americano apresenta a sua nova bebida, para quem considera que a tequila é muito forte.

A mais recente criação da Tesla é a GigaBier Limited Edition Pilsner, uma cerveja que vai ser proposta aos clientes, inclusivamente aos portugueses (como pode ver na galeria), numa embalagem de três garrafas estilizadas como se tratasse de uma Cybertruck em estado líquido. Esta edição limitada de cerveja verá o delicioso néctar – para quem gosta – produzido na Alemanha, país especialista na matéria.

Brewed for cyborgs, made by humans—Giga Bier now available → https://t.co/5IBX8ymKa4 pic.twitter.com/R3vYgqKrx7 — Tesla Europe (@tesla_europe) March 30, 2023

A embalagem, agradável à vista, é composta por três garrafas estilo Cybertruck, com 330 mililitros cada, com um preço de 89€, o que inclui a caixa de transporte. A GigaBier tem 5% de álcool, com a Tesla a anunciar que é produzida para ciborgues, mas fabricada por humanos. Argumentos que, para os amantes de cerveja, acabam por ser indiferentes…

De recordar que Elon Musk já tinha anunciado, em 2021, quando investiu na Giga Berlim, que pretendia produzir a sua própria marca de cerveja. Mas o mais curioso é que a VW é conhecida pela sua produção de salsichas, acepipe tipicamente alemão, que o construtor alemão fabrica para alimentar os seus funcionários nas cantinas das distintas fábricas. E nada melhor do que uma cerveja para ajudar a devorar um lote apreciável de salsichas, com ou sem chucrute, pelo que este é um caso em que a Tesla e a Volkswagen se complementam.