Os dias do Nacional Open de Portugal vão passando, há um filme que é sempre o mesmo. Tem algumas nuances diferentes, como o facto de a cereja no topo do bolo ter chegado na final A e não nas eliminatórias, mas o intérprete é o mesmo de sempre e o destino das provas onde entra também se tornou uma repetição: Diogo Ribeiro voltou a bater este sábado um recorde nacional e a garantir os mínimos olímpicos para os Jogos de Paris (e para os Mundiais e os Europeus Sub-23), desta vez nos 100 metros mariposa.

Depois de uma eliminatória mais discreta em comparação com o que se passara nos primeiros dois dias de competição, com um tempo de 51,80 que valeu a melhor marca da manhã e mínimos para os Mundiais de Fukuoka mas não chegou à barreira do registo olímpico (51,67) e do recorde que fez nos Europeus de Roma no ano passado (51,61), o atleta do Benfica ganhou a final A com a marca de 51,45, batendo dois nadadores da Naval do Funchal: Gabriel Dias (52,79) e o experiente Fernando Silva (54,53).

“Sinto-me bem. A final correu-me bem. Sinto que podia melhorar um pouco no final e tentar baixar dos 51 segundos. O meu objetivo era sempre fazer abaixo do mínimo olímpico e melhorar o meu tempo. Melhorei duas décimas, estava à espera de um bocado melhor. Temos de aceitar isso. Estou supercontente, mais um mínimo olímpico. Agora é pensar nos Mundiais e trabalhar. Amanhã [Domingo] tenho os 50 mariposa. Não há pressão. Vou nadar com o Miguel [Nascimento] e com o Andrii [Govorov], uma prova bastante divertida. Espero que corra bem a todos. Já não há pressão, agora é trabalhar. Temos mínimos para todas as competições importantes [Europeu Sub-23, Mundial Fukuoka e Jogos Olímpicos]. Basicamente agora é trabalhar e continuar a melhorar os tempos”, comentou no final do dia Diogo Ribeiro à Federação Portuguesa de Natação, já depois de ter garantido os mínimos nos 50 e nos 100 metros livres.

Ainda neste terceiro dia de Nacional Open de Portugal, que se está a realizar na Piscina da Penteada, no Funchal, dois outros destaques: Ana Pinho Rodrigues, da Escola Desportiva de Viana, estabeleceu uma nova marca nacional nos 50 metros bruços nas eliminatórias (30,98) e na final A (30,96), assegurando mínimos para os Mundiais de Fukuoka tal como Gabriel Lopes garantiu nos 200 metros estilos (1.59,29).