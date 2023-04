Os dois aeroportos da Madeira registaram, em fevereiro, um movimento de 333,1 mil passageiros, o que representa um crescimento de 49,7% em comparação com o mesmo mês de 2019, no período pré-pandémico.

Segundo a informação divulgada pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em dados facultados pela ANA – Aeroportos de Portugal, este número de passageiros traduz uma variação de 78,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Em fevereiro deste ano aterraram 2.435 aeronaves (voos comerciais) nas duas infraestruturas, significando um aumento de 32,8% em relação a fevereiro de 2022.

“No cômputo dos primeiros dois meses de 2023, as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de 48,7% e 80,7%, respetivamente”, lê-se no mesmo documento da DREM.

É também indicado que, em fevereiro, cada avião (considerando-se conjuntamente as pessoas que aterraram e descolaram) transportou, em média, 143 passageiros, mais 27 do que no mesmo mês do ano passado.

No aeroporto da ilha do Porto Santo este valor ultrapassou os 61 passageiros (50 no mês homólogo).