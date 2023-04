As alterações à lei laboral, no âmbito da chamada agenda do trabalho digno, foram publicadas em Diário da República esta segunda-feira, pelo que na sua maioria só entram em vigor no dia 1 de maio, e não em abril, como era intenção dos deputados que as aprovaram no Parlamento.

Assim, avançam só no próximo mês alterações como o aumento das compensações por despedimento, limites aos contratos temporários e ao outsourcing, as penas de prisão até três anos ou multas até 360 dias para empresas que não declarem trabalhadores, as novas regras do período experimental, a proibição de abdicar de créditos salariais quando um trabalhador sai da empresa fora de acordos judiciais ou a presunção de laboralidade nas plataformas digitais.

Também chegam ao fim os descontos das empresas para o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e são suspensas as contribuições para o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), no valor combinado de 1% dos salários.

Já os novos limites à caducidade das convenções coletivas entram em vigor esta terça-feira, para evitar um maior vazio legal dado que a suspensão da caducidade dos contratos coletivos acabou a 9 de março.

Outra exceção é a nova legislação sobre o trabalho doméstico — que, por exemplo, criminaliza o recurso a trabalho doméstico não declarado, mas também faz alterações ao descanso obrigatório ou às férias. Neste caso, as alterações só entram em vigor “decorridos 60 dias” após a publicação do diploma, ou seja, a 3 de junho.

A intenção dos deputados socialistas que aprovaram a agenda no Parlamento era que entrasse em vigor em abril (e as normas da caducidade a 10 de março), mas a grande maioria do diploma vai acabar por só ter efeitos em maio por causa do trajeto legislativo. É que a “agenda” foi aprovada no Parlamento a 10 de fevereiro e demorou algumas semanas a ser enviada para o Presidente da República, que a promulgou no dia 22 de março. As alterações só foram publicadas esta segunda-feira em Diário da República, com o diploma a entrar “em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação”, ou seja, maio.

Várias alterações da “agenda” foram muito criticadas pelos parceiros sociais, incluindo as confederações patronais, que se reuniram com o Presidente da República para tentar travar o diploma. Para os patrões há normas “feridas de inconstitucionalidade e outras que prejudicarão gravemente a competitividade e a vida das empresas nos diversos sectores económicos”. Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dar luz verde às mudanças, não sem deixar avisos ao Governo — argumentou, por exemplo, que o decreto aprovado se afasta “nalguns aspetos” do acordo de rendimentos assinado na concertação social e consagra “certas soluções que podem porventura vir a ter, no mercado de trabalho, um efeito contrário ao alegadamente pretendido”.