A Capitania do Porto do Funchal emitiu nesta segunda-feira avisos para vento e agitação marítima fortes no arquipélago da Madeira, em vigor até às 6h00 de terça-feira, recomendando aos proprietários e armadores das embarcações que adotem medidas de precaução.

Segundo a previsão, o vento vai soprar do quadrante norte moderado a fresco, por vezes muito fresco, aumentando gradualmente para fresco a muito fresco, por vezes forte, a partir da tarde desta segunda-feira.

A Capitania do Porto do Funchal indica que a ondulação na costa norte da ilha da Madeira deverá oscilar entre os três e 4,5 metros, ao passo que na costa sul as ondas deverão atingir 1,5 a 2 metros.

“Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”, alerta a autoridade marítima em comunicado.