O Japão adicionou mais um item às máquinas de venda automática. A ideia surgiu de um restaurante local, na cidade de Akita, que decidiu apostar na venda de um produto da cozinha tradicional da região do norte do país: carne de urso.

Conhecido pela cultura de máquinas de venda automática, não é surpresa que o Japão aposte em produtos incomuns para satisfazer as necessidades das populações locais. Para além de águas, cafés e snacks, no país asiático é possível encontrar nestes pontos de venda produtos como chapéus de chuva, brinquedos, roupa, vegetais, entre muitos outros.

A nova máquina dedicada à venda de carne de urso surgiu depois de o restaurante local Soba Goro, na cidade de Akita, ter aproveitado a oportunidade de usar a cozinha tradicional com carne de urso como uma atração turística.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O investimento feito em novembro do ano passado tem causado sucesso entre os passageiros dos comboios da estação de Tazawako, perto do local onde a máquina se encontra, que entre viagens podem comprar carne de urso negro japonês por ¥2,200 (cerca de 15,18€) por cada 250 gramas.

Em média, a máquina vende entre 10 a 15 pacotes de carne por semana. Segundo o jornal japonês “The Mainichi”, os proprietários têm também recebido pedidos de encomendas por e-mail.

Os ursos são capturados nas montanhas da cidade, durante a época de caça, por um grupo local e depois enviados para o matadouro.

No Japão, o consumo de carne de urso é mais elevado no norte do país, onde é vendida enlatada ou em refeições instantâneas. Frequentemente, os japoneses servem-na em guisados.

“A carne de urso tem um sabor puro e não fica dura, mesmo quando está fria. Pode ser usada para um vasto número de pratos, desde guisados a bifes”, explicou um porta-voz do restaurante Soba Goro ao “The Mainichi”.

Em janeiro, também a venda de carne de baleia foi impulsionada no Japão depois de a empresa Kyodo Senpaku ter aberto um ponto de venda em Yokohama, a segunda maior cidade japonesa. As máquinas de venda automática com sashimi, bife e bacon de baleia têm como objetivo aumentar o consumo do produto, em declínio no país.

Segundo a plataforma Statista, em 2021 o Japão contava com 4 milhões de máquinas de venda automática operacionais, menos 1,1 milhão que em 2012.