O Chega quer devolver aos utentes o valor do passe de transportes correspondente aos dias de greve. O partido apresentou um projeto de lei para “compensar” os utilizadores pelo “prejuízo causado pelas greves”, sendo que a proposta é que seja o próprio operador a devolver o dinheiro no mês seguinte, através de um acerto no valor do passe.

O partido liderado por André Ventura junta-se desta forma à Iniciativa Liberal que no dia 10 de março apresentou uma proposta idêntica em que sugeria que os passageiros detentores de passe ou título de transporte sazonal passassem a ter “direito a uma indemnização proporcional ao preço pago pelo serviço que sofreu atraso” nos dias em que “o transporte não é prestado”.

No projeto de lei apresentado pelo Chega na passada sexta-feira, dia 31 de março, é sublinhado que “se é verdade que o trabalhador tem o direito constitucional à greve, também é verdade que o utilizador, em muitos casos, pagou um passe de um mês e durante uma boa parte desse período não consegue usar o respetivo transporte público para fazer as suas deslocações e, consequentemente, ou não se desloca de todo ou tem que custear um transporte alternativo”.

Para compensar os utentes, o partido propõe que em caso de paralisação e de o passageiro ser detentor de um passe ou título de transporte sazonal seja “reembolsado no valor de 1/30 por cada dia de greve“. O reembolso deverá ser feito “no mês seguinte ao da ocorrência da ou das greves e deve ser descontado no valor da referida assinatura ou passe” — uma diferença relativamente à IL, que propõe compensações nos dias em que o transporte não é prestado e não só em dias de greve.

O Chega pretende também que o operador de transportes institua a figura do Provedor do Cliente para que esta receba e avalie “reclamações e sugestões dos passageiros, formulando recomendações e pareceres ao Conselho de Administração do Operador”.