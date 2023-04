Aiways, Lynk & Co, XPeng, Nio, MG, BYD. Não pára de aumentar o número de fabricantes de automóveis chineses com assumido interesse em aproveitar a “abertura” e os apoios que os países europeus concedem aos veículos eléctricos para rumar ao Velho Continente e passar a disputar o mercado com marcas bem conhecidas dos consumidores, grande parte delas europeias. A Zeekr vai engrossar o lote de marcas chinesas na disposição de conquistar os europeus, prevendo desembarcar no final do ano com uma estratégia de crescimento agressiva, que passa por comercializar um rival do Tesla Model 3.

Para se ter uma ideia da “agressividade”, a jovem marca que pertence ao Zhejiang Geely Holding Group (dono da Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus e 50% da Smart, entre outras marcas) foi fundada apenas em 2021, mas já aponta para a venda de 650.000 unidades em 2025. No seu mercado doméstico, a Zeekr posiciona-se como um fabricante premium vocacionado para a mobilidade inteligente e a fórmula conseguiu convencer 71.941 clientes, em 2022. Multiplicar este número por nove nos próximos três anos é claramente uma meta ambiciosa, muito ambiciosa. Tanto que, para ser exequível, a Zeekr está igualmente de olho no mercado norte-americano. Isto enquanto traça um plano de produto que visa suportar os seus objectivos de crescimento.

O CEO da marca e presidente do Geely Auto Group, An Conghui, assume que o portefólio tem de ser rapidamente ampliado, pois neste momento conta apenas com o 001, de que já aqui lhe falámos, e o MPV 009. Este, apesar de certificar mais de 822 km de autonomia em NEDC, alcance que deverá cair para cerca de 700 km de acordo com o protocolo em vigor na Europa (WLTP), não reúne os necessários atributos para ser o bestseller da Zeekr no Velho Continente. Tal como foi o Model 3 que permitiu à Tesla dar o salto, em termos de volume de produção, também a Zeekr pretende adoptar essa estratégia. Sabe-se que está preparar um rival para a berlina eléctrica americana, modelo cujo projecto é internamente apelidado de “CS1E”.

Este é o Zeekr X, que vai chegar à Europa ainda este ano 15 fotos

Essa proposta será basilar para alicerçar a implantação da marca chinesa na Europa, para o que também contribuirá (eventualmente ainda mais) o Zeekr X, um SUV compacto com um design apelativo e que partilha os principais argumentos esgrimidos pelo Smart #1, da plataforma aos motores eléctricos e acumuladores. A base é a SEA da Geely, a que o futuro Volvo XC30 também vai recorrer, com o Zeekr X a repetir a fórmula do Smart #1, propondo uma versão de entrada com 272 cv/200 kW e tracção traseira e uma versão de topo com dois motores eléctricos, um por eixo, debitando uma potência conjunta de 428 cv/315 kW.

De acordo com o tradicionalmente bem informado Car News China , o Zeekr X vai ser oficialmente revelado no próximo Salão do Automóvel de Xangai, a decorrer de 18 a 27 de Abril. O crossover eléctrico vai começar a chegar aos clientes chineses ainda no segundo trimestre, para depois rumar até mercados europeus reconhecidamente receptivos a modelos a bateria, nomeadamente Noruega, Países Baixos e Suécia. Convém recordar que os europeus preferem SUV a berlinas – basta ver que o Model 3 foi o Tesla mais vendido na Europa, mas só enquanto a produção do Model Y não descolou, o que permitiu à marca norte-americana entregar neste continente 137.052 unidades em 2022 (dados da JATO Dynamics).