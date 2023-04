A Associação dos Juristas Católicos (AJC) criticou esta segunda-feira o “inexplicável secretismo” em que, alegadamente, foi elaborada a nova versão da legislação sobre a despenalização da morte medicamente assistida, aprovada no dia 31 de março pelo parlamento.

Para a AJC, a notícia da aprovação do diploma foi recebida pela associação “com indignação e grande tristeza“.

A associação salienta “o inexplicável secretismo (até para muitos deputados) em que decorreu a elaboração desta nova versão desse projeto”, sobre o qual não tiveram oportunidade de se pronunciar “nem as mais qualificadas entidades, nem qualquer organização da sociedade civil”.

A despenalização da morte medicamente assistida foi aprovada na sexta-feira, seguindo agora, pela quarta vez, para promulgação do Presidente da República.

Nas vezes anteriores, Marcelo Rebelo de Sousa vetou politicamente um dos diplomas aprovados pela Assembleia da República e enviou as outras duas versões para o Tribunal Constitucional.

Consideramos que, na nova versão do projeto, se mantém, e até se agravou, a indeterminação do conceito de sofrimento como pressuposto da legalidade da eutanásia e do suicídio assistido, indeterminação que originou a declaração de inconstitucionalidade da anterior versão”, considera, em comunicado, a AJC.