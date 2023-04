Miguel Prata Roque, ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de António Costa, diz que existe o risco de Marcelo Rebelo de Sousa “vetar politicamente” o pacote legislativo “Mais Habitação” – o que, atendendo à maioria absoluta do PS, não impedirá uma segunda aprovação parlamentar. “Mais tarde ou mais cedo — e eu apontaria para o próximo mês de outubro — teremos este pacote em vigor”, garante.

As declarações foram feitas no programa “Justiça Cega” da Rádio Observador — que promoveu um debate entre Prata Roque e Cecília Meireles, ex-secretária de Estado do Turismo de Passos Coelho, para analisar os temas mais polémicos da proposta final do Governo para combater os estrangulamentos do mercado da habitação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa especializado em direito constitucional, concorda com a crítica “válida” de que o Estado deveria conhecer primeiro o seu património (devoluto ou habitável) antes de avançar para medidas como o arrendamento coercivo mas acredita que tal medida não será inconstitucional.

Considerando que houve uma “certa efabulação” que levou à ideia de que o Estado “iria passar a entrar pelas casas das pessoas adentro”, Miguel Prata Roque diz que só admite o arrendamento coercivo “como uma medida provisória e enquanto o Estado não conseguir fazer o que já devia ter feito há 20 anos: pegar no seu próprio património, construir nova habitação e colocá-lo à disposição das pessoas”.

Cecília Meireles e o “pequeno problema da confiança” dos proprietários no Estado

Para Cecília Meireles, uma parte importante do problema é o “pequeno problema da confiança” nas medidas do Governo, nomeadamente dos proprietários.

“Quando se fala numa fiscalidade atrativa para que as pessoas aluguem por 10 ou 20 anos com uma renda acessível é preciso que os proprietários confiem que esse regime jurídico se vai manter por esse tempo. Porque o Estado diz-me agora: ‘ponha a sua casa em rendimento acessível e não paga impostos'”, exemplifica.

“Mas para o próximo ano pode vir-me dizer que, afinal, vai cobrar impostos e eu não posso tirar a casa do arrendamento acessível e ainda vai mudar a lei novamente, de maneira a que, mesmo que não me paguem a renda, eu não possa fazer nada. E eu fico sem a casa e sem o benefício fiscal”, conclui.

“A insegurança é arriscada a está a contrair a oferta. A confiança só se ganha, se o Estado for previsível”, insiste.

Já sobre o arrendamento coercivo, Meireles considera que “mais do que inconstitucional”, a medida do arrendamento coercivo (que considera “errada”) apenas teve como objetivo “responder a uma determinada franja do eleitorado que o PS conquistou nas últimas eleições legislativas. Basicamente, a teoria é que não há casas porque há umas pessoas — sejam singulares ou coletivas — que escondem as casas, não se sabe bem porquê. E, portanto, vamos ocupar as casas”. ironiza.

A ex-deputada do CDS diz ainda que “não consigo perceber como é que o mesmo Estado que não consegue saber quanto património detém, que não consegue transformar esse património habitável para aumentar a oferta de habitação pública, acha razoável fazer isso com o património privado.”

No debate entre Miguel Prata Roque e Cecília Meireles analisou-se ainda, entre outros temas, as propostas para o alojamento local e as isenções fiscais que foram concedidas nos últimos 20 anos para captar investimento estrangeiro e residentes não habituais (reformados e nómadas digitais).