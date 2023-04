O presidente do PSD fez esta segunda-feira um voo rasante aos temas da atualidade política, em que pediu que o Governo afaste o administrador financeiro da TAP por este ter mentido na comissão de inquérito e, ao mesmo tempo, pressionou o Presidente da República a enviar o diploma da eutanásia (e também normas do pacote de habitação) para o Tribunal Constitucional. No fim da reunião da Comissão Permanente — na sede do PSD, em Lisboa — Luís Montenegro anunciou ainda que o PSD terá um Congresso Extraordinário dia 25 de novembro, “data com carga histórica”, para rever os estatutos do partido.

Sobre a TAP, Luís Montenegro denunciou que o CFO (administrador financeiro da TAP), Gonçalo Pires, “mentiu na comissão parlamentar de inquérito e que isso tem de ter consequências”, lembrando que este reporta diretamente ao Ministério das Finanças. O líder do PSD instou então Fernando Medina e António Costa a “tomarem uma posição acerca da falta à verdade”. Sobre que tipo de consequência previa, Montenegro diz que o facto de ter mentido “inviabiliza” continuar em funções.

À boleia da TAP, Luís Montenegro aproveitaria mais uma vez para visar um seu potencial adversário político em 2026, Pedro Nuno Santos: “É estranho. Pessoas que diziam que não tinham informação e que não sabiam e que afinal participaram diretamente nas conversações e na decisão da atribuição da indemnização da engenheira Alexandra Reis.”

Quanto ao plano de habitação do Governo, Luís Montenegro diz que as alterações não mudam a posição do partido e promete que quando chegar ao Governo irá “revogar de imediato esta estratégia”. Questionado sobre se Marcelo Rebelo de Sousa deve enviar as normas da habitação para o Tribunal Constitucional, o presidente do PSD retorquiu: “Não me espantaria que o senhor Presidente, que é de resto um eminente jurista e com especial incidência no Direito Constitucional não possa ter, como nós, as dúvidas relativamente à constitucionalidade de algumas propostas e aproveitar a possibilidade que tem de usar mão de um mecanismo de fiscalização preventiva de enviar preventivamente para o TC algumas das normas”.

A pressão ao Presidente ainda seria mais evidente, relativamente à eutanásia: “Entenderei como normal, que [o Presidente da República] remeta também esta versão para o TC, porque ele tem acentuado em variadíssimas situações a necessidade de salvaguardar a segurança jurídica”.

Ao longo da conferência de imprensa, Luís Montenegro negou ainda que tenha prometido aos líderes europeus — com quem se reuniu na semana passada — que nunca faria uma coligação com o Chega.