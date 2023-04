Numa entrevista no programa Sunday Morning da CBS, Neil Diamond, agora com 82 anos, explicou que durante “o primeiro ano ou dois” esteve em negação do Parkison, que lhe foi diagnosticado em 2018. O cantor teve de parar de realizar digressões desde então, embora continue a visitar regularmente o seu estúdio de música em Los Angeles.

Quando o médico me disse o que era, eu não estava pronto para aceitá-lo“, começou por explicar. “Eu disse ‘oh, está bem, voltarei quando me quiser ver, mas tenho trabalho a fazer, por isso vejo-o depois’.”

Para o músico, a aceitação do Parkinson continua a ser um trabalho em progresso. “Ok, estas foram as cartas que Deus me deu, e tenho de fazer o melhor possível com elas, e estou a fazê-lo”, afirmou o cantor nova-iorquino.

“De certa forma, uma calma moveu-se para o furacão da minha vida, e as coisas ficaram mais silenciosas, tão silenciosas como este estúdio de gravação”, disse Neil Diamond. “E eu gosto disso. Descobri que gosto mais de mim. Sou mais amável para as pessoas, e mais amável para mim mesmo. E a música continua, e continuará muito depois de eu partir.”

Mais de 50 anos de carreira num amor pela música com altos e baixos

A própria relação de Neil Diamond com a música foi um dos tópicos abordados durante a entrevista. Questionado sobre se ainda necessita de cantar, o músico explicou que ainda gosta de o fazer, tendo sido o seu trabalho por “mais de 50 anos”. Para Neil Diamond, ao cantar “é como se todos os sistemas no corpo e na mente estivessem a trabalhar como um”.

Tive uma vida bastante boa, e a questão é que eu nem sempre fui capaz de olhar para trás e estar confortável com isso, de sorrir e sentir que tinha valido a pena”, afirmou. “Penso que as coisas boas estão a começar a entrar na minha vida.”

A entrevista no programa Sunday Morning aconteceu após a estreia da peça de teatro “A Beautiful Noise” na Broadway, uma peça biográfica sobre a vida de Neil Diamond. À CBS, o músico disse que sempre quisera fazer um musical, e que, durante o desenvolvimento da peça, disse aos produtores e guionistas que queria retratar os pontos altos e os pontos baixos da sua vida.

“Este espetáculo foi parte da minha psicoterapia”, afirmou o cantor nova-iorquino. “E doeu. Não gostei de olhar para mim mesmo em muitas das cenas.”

Neil Diamond nasceu em Nova Iorque em 1941. Na década de 1960, o músico ficou conhecido por hits como “Cherry, Cherry”, “Thank the Lord for the Night Time” e “Sweet Caroline” ou ainda “September morn”.