Um “apelo” a todos os trabalhadores e democratas para que se empenhem na “luta” contra o Governo, que já traz resultados — e um aviso: não caiam na “ratoeira” das sondagens. No meio de um caldo de forte contestação social, em que os comunistas se empenham mas ainda sem que haja resultados refletidos nos estudos de opinião, o Comité Central do PCP reuniu-se para deixar fortes críticas ao Executivo e elogios à “luta” que se faz nas ruas.

Na conferência de imprensa em que o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, apresentou as conclusões da reunião, esta segunda-feira, não poupou reparos e adjetivos para o Governo: o Executivo de António Costa é um “instrumento ao serviço dos grupos económicos”, “enfeita-se” com o excedente orçamental que é “o que faz falta” para “responder aos problemas nacionais”, e assiste-se a uma “profunda regressão social, expressa numa rápida perda de poder de compra por parte da generalidade da população, ao aumento da pobreza e privação de acesso a bens e serviços essenciais”.

Enquanto isso, para o PCP o Governo não só trava o aumento de salários e pensões, mantém as “normas gravosas” da legislação laboral, degrada os serviços públicos, “alimenta a especulação” e “protege os lucros do capital” como ainda alinha com a escalada “belicista” que, na visão dos comunistas, alimenta a guerra na Ucrânia. Mais: o PS “converge em tudo o que é essencial” com PSD, CDS, IL e Chega, pelo que está em curso “uma política de direita”.

