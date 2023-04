Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas na noite deste domingo, na sequência de vários tiroteios em Marselha, no sul de França. De acordo com a AFP, três delas estão em estado muito grave e “entre a vida e a morte”.

As vítimas mortais, acrescenta o BFM Marseille Provence, citando fontes policiais, tinham 16, 23 e 29 anos.

Ainda segundo as autoridades francesas, as zonas onde os tiroteios aconteceram são conhecidos focos de droga de Marselha, a segunda cidade francesa mais fustigada pela pobreza, desemprego e consumo de droga.

O primeiro tiroteio aconteceu perto da meia-noite, no bairro de Castellas, onde se registaram duas vítimas mortais. Pouco depois, foram ouvidos tiros em Aygalades, bairro vizinho, onde foram contabilizados seis feridos, um deles em estado grave. Por fim, já quase à 1h da madrugada, perto do distrito portuário de La Joliette, aconteceu outro tiroteio, com um homem a morrer e outros dois a ficar gravemente feridos.

Estes tiroteios, que a imprensa francesa associa a “ajustes de contas”, aconteceram apenas um dia depois de este sábado à noite, no 3.º arrondissement de Marselha, quatro homens entre os 20 e os 30 anos terem ficado feridos depois de um tiroteio numa mercearia.

Atingidos nas pernas, os homens foram hospitalizados mas não correm risco de vida. No local, a Polícia Judiciária, que está também a investigar as mortes deste domingo, encontrou cartuchos de balas de 9 milímetros.

Desde o início do ano, contabilizou a AFP, já foram 13 as pessoas que morreram em Marselha, vítimas de disparos com armas de fogo.

Em 2022, de acordo com o Ministério Público local, foram 28 as vítimas de de homicídios organizados por gangues naquela cidade francesa.