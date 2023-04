A vitória do FC Porto diante do Portimonense (1-0) assinalou o terceiro jogo consecutivo do FC Porto sem sofrer golos. A diferença para os dois anteriores foi que, desta vez, os dragões marcaram. Responsável nesses dois parâmetros foi Fábio Cardoso que, na ausência de Pepe devido a lesão, foi titular pelo quarto jogo consecutivo. O central deu a vitória contra os algarvios e, com a presença no eixo defensivo, ao lado de Marcano, ajudou a manter a baliza a zeros.

“O mais importante é ganharmos. Quando ganhamos, ganhamos todos. Estou feliz por isso: pela vitória, por não termos sofrido golos… é continuar a trabalhar para melhorarmos alguns aspetos”, disse Fábio Cardoso aos microfones da Sport TV no final do encontro com os algarvios. Quanto à reduzida produção ofensiva dos últimos jogos, o central não tem dúvidas em contrariar. “Mais golos dão mais conforto, mas mais preocupante era se não estivéssemos a criar oportunidades. Estamos a criar, é insistir, porque elas vão acabar por entrar. É pensar já no próximo jogo e fazer melhor”.

O compromisso seguinte dos dragões é diante do líder do campeonato, o Benfica, no Estádio da Luz. “Nesta casa, quando se joga, é sempre para vencer. O próximo jogo é o mais importante da época, porque é o próximo”, desvalorizou o defesa.

Por sua vez, Sérgio Conceição confessou que não estava a pensar no clássico quando retirou Taremi e Galeno do encontro, ambos em risco de falhar o próximo duelo se vissem cartão amarelo. “Não estava a pensar no próximo jogo. Não me passou pela cabeça. Amanhã também não vai passar, porque vamos analisar este jogo e vamos perceber o que poderíamos ter feito mais. Vamos também olhar para o nosso departamento médico e ver os jogadores que estão fora, não sendo uma desculpa”, esclareceu o técnico. “A partir de terça-feira começamos a preparar o jogo da Luz que para nós é importante como todos os outros. As contas fazem-se no fim. Não vale a pena anteciparmos cenários”.

A vitória contra o Portimonense, na opinião do treinador ajusta-se ao que se viu em campo. “Faltaram mais golos para mostrar aquilo que foi a superioridade do FC Porto neste jogo. O Portimonense veio bem organizado, na forma que pôde, num bloco baixo que estava a dificultar aquilo que era a nova tarefa para chegar à baliza. Tivemos uma primeira parte interessante. Talvez tenha faltado sermos mais incisivos no último terço. De qualquer das maneiras, falhámos algumas ocasiões. O resultado de 1-0 cria sempre dúvidas nos jogadores e não deve criar. Estávamos com o controlo do jogo. O Portimonense não teve remates enquadrados com a baliza, apesar de, numa ou noutra transição, ter chegado com perigo ao nosso último terço defensivo. De qualquer das maneiras, é uma vitória justa dos meus jogadores, onde podíamos e devíamos ter feito mais golos para ilustrar uma exibição positiva da equipa”, analisou.