O processo é sempre longo, mas tem final à vista: a 10 de Abril encerram as votações das diferentes categorias da 6.ª edição dos Prémios Auto Observador 2023, iniciativa em que quem decide são apenas e só os nossos leitores e ouvintes. A 9.ª e derradeira categoria é reservada a modelos eléctricos novos ou profundamente renovados, que foram introduzidos no mercado português em 2022, praticando preços superiores a 60.000€. Já pode votar, correndo o risco de ver a sua participação ser premiada com um automóvel novinho em folha, livre de quaisquer encargos.

Para se habilitar a ganhar o Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus, no valor de 16.687€, basta dizer de sua justiça, escolhendo o modelo que considera ser o melhor entre as sete novidades que disputam o seu voto, em representação de cinco marcas automóveis. BMW i7, Ford Mustang Mach-E GT, Mercedes EQB, Mercedes EQE Limousine, Tesla Model S Plaid, Tesla Model X Plaid e Volkswagen ID. Buzz Pro já concorreram na respectiva categoria de preços, lado a lado com rivais a combustão, mas agora competem na classe dedicada exclusivamente a modelos a bateria.

Qual destes sete automóveis escolheria? Vote e, ao fazê-lo, aproveite para fazer a sua escolha em relação às restantes categorias, se ainda não o fez. Assim, incrementa as suas hipóteses de se sagrar o “Leitor Vencedor” desta iniciativa do Observador, isto é, leva para casa um carro novo. Recordamos que, nesta 6.ª edição dos Prémios Auto Observador, há um total de 54 novidades a concurso, distribuídas por nove categorias. Neste momento, todas as categorias estão abertas, o que significa que pode começar a votar agora e, mesmo assim, continua a ter hipóteses de ganhar o Toyota. A probabilidade de tal acontecer depende de acertar no modelo vencedor da respectiva categoria, sendo que, em caso de empate, ganha o leitor mais rápido a votar. Por isso, se quiser aumentar as suas probabilidades de sucesso, basta que referencie o concurso a outras pessoas e que estas completem a votação para que lhe seja descontado tempo. Pode saber mais sobre este mecanismo no regulamento.

