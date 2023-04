O ano está a sorrir para o escocês Jon S. Baird. Como realizador, teve um arranque de carreira fulgurante com “Cass” (2008) e “Lixo” (2013), seguidos de uns anos como tarefeiro na televisão. Desapareceu depois de “Bucha e Estica” (2018) e regressou em 2023 num formato que lhe apraz, o de contar histórias reais muito ficcionadas. No início do ano, estreou a produção da ITV “Stonehouse” (que chegou ao Filmin na passada terça-feira) e transformou a história do licenciamento de “Tetris” num thriller com o fim da Guerra Fria como pano de fundo. São duas horas de entretenimento casual que já estão disponíveis na Apple TV+.

Tanto a minissérie de três episódios “Stonehouse” como “Tetris” partem do mesmo princípio: são histórias verdadeiras com contornos tão ficcionais que o melhor mesmo é tirar-lhes alguma da realidade e acrescentar imaginação. Soa a contraditório, mas é um processo inteligente. Em qualquer um dos casos, contar a coisa pela via da história real numa investida factual poderia retirar ao espectador o fascínio de se maravilhar pela ficção: por mais incríveis que algumas histórias reais sejam e mesmo que pareçam ficção, elas não deixarão de ser reais. Na prática: falar do licenciamento de um jogo, por mais mirabolante que tenha tido, é muito aborrecido; agora, contar essa história como se fosse uma pedra basilar do fim da Guerra Fria misturada com um espírito muito Jason Bourne, isso muda as coisas.

O que resulta em “Tetris” sabe a pouco em “Stonehouse”. Comece-se então por aí, seguindo a ordem cronológica das estreias de Jon S. Baird. A minissérie de três episódios viaja para o Reino Unido dos mandatos de Harold Wilson (1964-1970 e 1974-1976) e concentra-se numa figura, John Stonehouse (Matthew Macfadyen, também conhecido como o “Tom” de “Succession”). “Stonehouse” teve uma ascensão social e política fulminante. Em meados de 1960 está numa boa posição dentro do Partido Trabalhista e isso presta-se a que assuma cargos de relativa importância, sendo ministro no final do primeiro mandato de Wilson e deputado no segundo. Até aqui tudo bem, mas suspeitava-se que fosse um espião que estava a dar informações ao governo da Checoslováquia. Uma série de más decisões financeiras levaram-no a fingir a própria morte em Miami, em 1974, fugindo depois para a Austrália.

