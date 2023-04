A classificação engana. Porquê? Quando se olha à primeira vista, o Inter estava mal porque ocupava a quinta posição fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões mas a Juventus estava ainda pior porque estava no sétimo lugar fora dos lugares de acesso às provas europeias. No entanto, e recalculando tudo à luz dos 15 pontos que foram retirados à Vecchia Signora no âmbito da operação Prisma, a formação de Massimiliano Allegri estaria no segundo posto. Mais: os atuais momentos entre os dois conjuntos eram diametralmente opostos, com Benfica e Sporting atentos ao encontro entre ambos em Turim (tendo em conta que são os seus adversários na Liga dos Campeões e na Liga Europa) também pelo trajeto recente dos dois conjuntos.

A Juventus, jogando em casa, partia com um ligeiramente favoritismo. Após igualar a segunda melhor série de vitórias consecutivas frente ao Verona pela margem mínima (cinco), os bianconeri mostravam que aos poucos foram recuperando de um início falhado, tiveram também o condão de voltar a contar com alguns jogadores que estiveram parados por lesão, estabilizaram no plano defensivo com cinco dos seis últimos encontros antes do clássico sem sofrer golos e apostavam não só na subida aos lugares de Champions mesmo sem 15 pontos que foram deduzidos mas também na conquista da Taça de Itália (e da Liga Europa).

Em contraponto, o Inter estava no pior momento da época com uma série de quatro jogos sem vitórias e só um empate, por sinal um nulo no Dragão que valeu a passagem aos quartos da Champions frente ao FC Porto entre 277 minutos consecutivos sem qualquer golo. “Nunca antes aconteceu estarmos tanto tempo sem marcar. Há falhas, no que diz respeito ao compromisso nada há a dizer. Claramente, precisamos de ser mais lúcidos e duros mas não se trata apenas dos avançados. A classificação agora é diferente. Não é o que queríamos, significa que temos de trabalhar mais e melhor. Continuamos a ser o segundo melhor ataque ainda que em 2023 estejamos a marcar menos. São momentos e temos de trabalhar. Vai ser um mês muito intenso e devemos recuperar o maior número possível de jogadores, com outros a voltarem de lesões graves”, comentou Simone Inzaghi após mais uma derrota em casa para a Serie A, neste caso com a Fiorentina.

