A Greenvolt – Energias Renováveis assinou um Memorando de Entendimento para vender por cerca de 18,8 milhões de euros um projeto de geração de energia eólica com uma capacidade de oito MWp na Polónia, algo anunciado esta terça-feira.

Num comunicado, a empresa precisa que, “através da Greenvolt Power, subsidiária para os projetos de energias renováveis de larga escala, foi celebrado um acordo de venda deste parque eólico localizado no noroeste da Polónia que pressupõe um preço por MWp que ascende a 2,35 milhões de euros”.

“Este parque, cuja energia que vier a ser gerada será consumida diretamente pelo comprador (solução “Behind The Meter”, sem injeção na rede), deverá estar “Ready to Build” (RtB) durante o terceiro trimestre deste ano, alcançado o estado de “Commercial Operation Date” (COD) nos últimos meses de 2024″, adianta a empresa.

Citado no comunicado, João Manso Neto, CEO da Greenvolt referiu que “esta é uma operação extremamente relevante, no sentido em que (a empresa) conseguiu alcançar valores elevados por MWp para uma solução Behind The Meter”, salientando a vantagem desta solução que permite superar os constrangimentos associados à ligação de projetos de energias renováveis à rede elétrica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Assistimos a um crescente apetite pelos projetos de energias renováveis que desenvolvemos e, posteriormente, vendemos, seguindo a estratégia de rotação de ativos com que nos comprometemos com os nossos stakeholders”, acrescenta o CEO do Grupo Greenvolt.

No comunicado, a Greenvolt adianta que “é um promotor de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala, com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano, com um pipeline de 6,9 GW – com 2,9 GW em RtB até ao final deste ano”.

“Atualmente, estão já em construção mais de 300 MWp de capacidade de energia eólica e solar em seis países, com a Greenvolt a projetar a venda de pelo menos 200 MWp ao longo deste ano, tanto na Polónia como em Portugal”, afirma.

A empresa adianta que “adicionalmente à produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais e lenhosos urbanos, a Greenvolt atua no segmento estratégico da geração distribuída de energia renovável, tanto no segmento empresarial como no residencial. Conta com um ‘backlog’ total de 148,9 MWp, para os quais contribuem 52,5 MWp em PPAs e, destes, 30,2 MWp através da Greenvolt Comunidades”.