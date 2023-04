A mulher de um motociclista que sofreu um acidente rodoviário no distrito de Braga que lhe provocou disfunção erétil vai receber uma indemnização de 40 mil euros por danos morais, noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias, dando conta dos detalhes do caso, que remonta a maio de 2016, mas que teve recentemente um desfecho na justiça.

O acidente aconteceu na estrada nacional 101, entre Guimarães e Braga, quando o motociclista seguia na sua faixa de rodagem e foi abalroado por um carro que se deslocava em sentido contrário e que se tinha despistado. O homem, de 50 anos, sofreu vários traumatismos e acabaria por ter de ficar dois meses internado no Hospital de Braga.

Na sequência do acidente, o condutor do carro e a sua seguradora assumiram a culpa e a justiça fixou em 280 mil euros a indemnização a pagar ao motociclista pelas sequelas físicas e morais, segundo explica o Jornal de Notícias.

Mas, além da indemnização à vítima, a justiça também decidiu atribuir à mulher do motociclista uma indemnização de 40 mil euros por danos morais relacionados com o facto de o homem ter deixado de ser capaz de ter relações sexuais espontâneas para o resto da vida.

No acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, citado pelo Jornal de Notícias, os juízes lembram que, “em consequência das lesões causadas pelo acidente de viação”, o motociclista de 50 anos passou “a padecer de disfunção erétil de causa neurológica, a qual não permite ao mesmo ter relações sexuais naturais e espontâneas”, mas apenas com recurso a medicação.

Isto levou o homem a ser “acometido de um sentimento de ciúme em relação à sua mulher/companheira, o que se traduz em discussões” e “lhe causa a ela um grande desgosto e sofrimento“.

Por isso, o Tribunal da Relação determinou uma indemnização de 40 mil euros à mulher — menos 10 mil do que os 50 mil que tinham sido decididos pelo Tribunal de Braga no julgamento em primeira instância.

Além disto, a seguradora do condutor do carro responsável pelo acidente terá de pagar ao motociclista todas as despesas futuras nas especialidades de urologia e psicologia e nos medicamentos associados à recuperação.