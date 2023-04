Foi a 27 de março que Audrey Hale entrou na Covenant School, escola privada cristã em Nashville, EUA, com duas espingardas e uma pistola. Disparou um total de 152 tiros e matou seis pessoas, três crianças e três adultos. As autoridades acreditam, com base em “todas as informações atualmente disponíveis” que a mulher transgénero de 28 anos agiu “totalmente sozinha”.

Numa atualização da investigação, que está a ser desenvolvida, publicada esta segunda-feira, a polícia de Nashville explica que diários encontrados no carro da atiradora, que estava no estacionamento da escola, e no seu quarto mostram que planeou o ataque durante “meses”. “Sabe-se que Hale estudou as ações de outros assassinos em massa”.

As autoridades continuam a analisar os documentos deixados por Audrey Hale. Embora afirmem que ainda não foram capazes de determinar a motivação do tiroteio, deixam claro que foi “calculado e planeado”. As vítimas — três crianças de nove anos e três adultos de 60 e 61 anos — terão sido alvejadas aleatoriamente. A polícia refere ainda que os dois agentes que entraram na escola durante o ataque dispararam, cada um, quatro tiros — incluindo aqueles que mataram a atiradora.

Anteriormente, a polícia de Nashville já tinha revelado que a atacante tinha mapas desenhados do interior da escola, com os pontos de entrada e vigilância. Além disso, encontraram um “manifesto” da autora do ataque e outros escritos, cujo conteúdo não foi revelado.

Sabe-se também que, antes do tiroteio, Audrey Hale enviou mensagens a uma amiga de infância, com quem não falava há vários anos. Foi através do Instagram que escreveu que planeava morrer e que a notícia da sua morte iria aparecer nos noticiários: “Um dia isto vai fazer mais sentido. Deixei provas mais do que suficientes para trás. Mas algo mau está prestes a acontecer”.