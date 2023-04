O PSD diz que os factos revelados na comissão de inquérito “atingem uma gravidade que tem de haver consequências”. Para Paulo Rios Oliveira, deputado do PSD, que falava à margem da comissão de inquérito o PSD não faz pedidos de demissão, “porque quem nomeia é o primeiro ministro e quem exonera é o primeiro ministro, mas que tem de tirar consequências dos factos que se somam, são sempre graves e curiosamente os protagonistas são sempre muito parecidos”.

O PSD incide as suas críticas em dois governantes: João Galamba e Fernando Medina.

Sobre Galamba diz que é “um ministro que mente ao parlamento e que organiza reuniões secretas misturando o trabalho de dois órgãos de soberania”. É um ministro, diz, que “tem de repensar bem se tem condições para exercer o cargo e tem credibilidade para o mesmo”. “Acabámos de saber que o ministro João Galamba mentiu ao Parlamento, sobre a divulgação das contas, e que também se permitiu, na vinda da senhora administradora da TAP, organizar uma reunião”.

Christine Ourmières-Widener indicou que a reunião de 17 de janeiro, na véspera de ter sido ouvida na comissão de Economia no Parlamento, foi feita a pedido do gabinete do Ministério das Infraestruturas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em relação a Fernando Medina diz ser “um ministro que perante relatório da IGF que deu origem a uma conferência imprensa bizarra para demitir perante o país inteiro a CEO da TAP, pedindo mais tarde para ser ouvida, é um ministro que não tem bem noção da responsabilidade”.

E “tudo isto tem de ser ponderado pelo senhor primeiro ministro”.

Para Paulo Rios de Oliveira, é “um conjunto de factos que se somam de atitudes de total irresponsabilidade, ligeireza, mentira e opacidade por parte do Governo que tem de ter consequências. O PSD espera reações e consequências. A comissão de inquérito está apenas no seu início. O PSD não deixará de continuar a averiguar até às últimas consequências pedindo o que o senhor primeiro ministro exigia a verdade toda, doa a quem doer. Assim faremos”.

Também sobre a pressão de Hugo Mendes para que a TAP mudasse um voo do Presidente, Paulo Rios de Oliveira também ataca. “Hugo Mendes permite-se com enorme ligeireza e desrespeito total pela figura do senhor Presidente emitir juízos de valor por escrito sobre a vantagem ou benefício para o PS de conceder ou não favores, num total sentido de irresponsabilidade do seu papel e de como devem ser conduzido os assuntos de estado”.