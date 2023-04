Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Há mais um general russo vítima da ira de Vladimir Putin. Rustam Muradov, um dos principais comandos militares da guerra na Ucrânia, foi demitido pelo Presidente russo, alegadamente devido a uma série de reveses militares, particularmente o fracassos militar da batalha de Vuledar.

A notícia foi confirmada pela imprensa russa, que cita fontes do Ministério da Defesa. As tropas do Kremlin efetuaram uma ofensiva estratégica sobre a cidade mineira, situada a cerca de 100 quilómetros de Bakhmut, mas a estratégia não correu como o esperado e resultou na destruição de vários veículos militares russos. Num incidente particularmente notório, dezenas de tanques foram destruídos depois de serem forçados a avançar numa fila única por falta de equipamento anti-minas.

Muradov terá, dizem as fontes, sido responsabilizado pelo falhanço, uma das principais derrotas militares da Rússia desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

“Muradov fez os militares russos atacarem repetidamente em pequenas unidades mecanizadas nos campos de minas, em terreno aberto. E não alcançaram nada em Vuledar“, disse ao Moscow Times o analista militat Michael Kofman.

Influentes figuras da propaganda russa nas redes sociais, e até soldados subordinados ao general, têm criticado abertamente a sua liderança e falta de consideração pelas vidas dos soldados. No Telegram, o grupo Grey Zone, afiliado com os mercenários do grupo Wagner, escreveu aquando da demissão de Muradov que os seus soldados o tratavam por “paneleiro”.

“Muradov foi demitido porque era um idiota louco capaz de ordenar os seus soldados a marcharem para uma morte certa. Muitas pessoas se queixaram sobre ele”, referiu ao Moscow Times uma fonte do Distrito Militar de leste da Rússia.

A captura de Vuledar era vista pelo Kremlin como um objetivo militar importante, uma vez que daria às forças russas um acesso uma rampa de lançamento para uma ofensiva militar mais alargada na região do Donbass, ao mesmo tempo evitando a cidade de Avdiivka, uma das mais fortificadas pelas forças ucranianas. Com a derrota, a Rússia tem continuado a sentir dificuldades no terreno, sem conseguir quaisquer avanços significativos.

A demissão de Muradov também surge numa altura em que informações têm vindo a público sugerindo que o Kremlin se poderá estar a preparar para renovar significativamente os seus comandos militares.