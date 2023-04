As autoridades mexicanas encontraram na segunda-feira quatro mortos perto de uma praia de Cancún, no México, um conhecido destino turístico.

Segundo o The Guardian, não se sabe quem são as vítimas nem quais as suas nacionalidades. Os procuradores do estado de Quintana Roo adiantaram apenas que três dos corpos foram encontrados, num primeiro momento, perto de um dos hotéis de Cancún, na avenida Kukulkan.

Mais tarde, um quarto corpo foi encontrado no meio da vegetação, no mesmo local. Dois suspeitos já foram detidos, embora não as autoridades não tenham adiantado a causa das mortes. No entanto, a Reuters e a AFP escrevem que as vítimas terão sido alvejadas.

Um comunicado da procuradoria diz que as autoridades estão agora a trabalhar para “esclarecer os incidentes” e “encontrar o paradeiro de outros possíveis participantes no crime”.

Como o Guardian recorda, este está longe de ser o primeiro incidente de presumível violência naquela zona. Aliás, há uma semana um turista norte-americano foi alvejado numa perna numa localidade ali perto, em Puerto Morelos, tendo sido levado para um hospital de Cancún sem que se conheçam os motivos do ataque.

Este mês, o governo norte-americano publicou um aviso destinado a viajantes que se dirijam a destinos como Cancún, Playa del Carmen e Tulum, para que tenham um cuidado “acrescido” nas suas deslocações, especialmente de noite. O aviso estará relacionado sobretudo com os incidentes violentos relacionados com gangues e tráfico de droga.

Em março, um cartel mexicano raptou quatro turistas norte-americanos e matou dois deles, além de uma mulher mexicana apanhada por uma bala perdida, em Matamoros, estado de Tamaulipas. Na altura, o cartel pediu desculpa pelo crime, cuja responsabilidade atribuiu a uma divisão dentro do grupo.