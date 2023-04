A sede do Partido Popular Europeu (PPE), em Bruxelas, foi esta terça-feira alvo de buscas por parte de autoridades policiais belgas e alemãs, no quadro de uma investigação em curso na Alemanha, revelou o partido em comunicado.

“O Partido Popular Europeu confirma que representantes das autoridades policiais belgas e alemãs visitaram a sede do partido em Bruxelas na terça-feira 4 de abril. A visita está ligada a um inquérito em curso na Turíngia”, um estado federal no centro da Alemanha, lê-se no comunicado do PPE.

O partido acrescenta que “está a cooperar em total transparência com as autoridades envolvidas, fornecendo todas as informações e documentação relevantes”, mas, “dado tratar-se de uma investigação legal em curso”, escusa-se a fornecer mais informações.

Fontes partidárias disseram à agência noticiosa espanhola EFE que a investigação não está ligada ao escândalo Qatargate – um alegado esquema de subornos a eurodeputados por parte do Qatar e Marrocos —, mas antes relacionada com um empreiteiro que trabalhou para o PPE durante a campanha para as eleições europeias de 2019, assim como um dos seus subempreiteiros na Alemanha.