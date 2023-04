Quando alguém diz que “Quem tem boca vai a Roma” não está, muito provavelmente, a fazer uma afirmação literal sobre o destino inevitável de todos os seres portadores de boca (no caso, ir a Roma). O dito popular revela uma metáfora que pretende significar, em sentido estrito, que quando estamos perdidos ou não sabemos que caminho seguir, perguntamos a quem sabe (pedimos ajuda); em sentido lato, o dito popular propõe que perguntar (usar a boca) é a via mais eficaz para o conhecimento (chegar à distante, importante e mítica cidade de Roma).

Mas nem sempre andamos à procura do que que é distante, importante e mítico – em 1998 eu não andava à procura de Seymour Stein — que morreu esta segunda-feira, 3 de abril, aos 81 anos de idade — e nem imaginava que um dia iria aos Estados Unidos da América. Estava, isso sim, irritado com Luís Maio, que no Público dizimara o terceiro álbum dos Belle and Sebastian, The Boy With the Arab Strap, que acabara de sair e eu já amava profundamente, apesar de ainda não o ter ouvido.

Pode verificar-se aqui um padrão de comportamento: quando saiu o primeiro disco dos B&S eu não fui à procura dele, nem sequer sabia que existia; e o mesmo com o segundo, que ouvi, por mero caso, em casa de um colega de universidade (saudades, Nuno). Por estranho que pareça, “Judy and the dream of horses” ou “Me and the major” pareceram-me muito mais fascinantes que Eletrónica II ou Introdução à Arquitetura dos Computadores.

