E se, de repente, jovens mulheres de todo o mundo ganhassem uma espécie de superpoder e fossem capazes de produzir energia e choques elétricos?

Esta é a premissa de “O Poder”, a nova série da Amazon Prime Video cujo primeiro episódio já está disponível. Porém, apesar de ser a adaptação de um livro de sucesso (de Naomi Alderman), a produção demora a encontrar a fórmula certa para apresentar as suas ideias e dar o contexto necessário a todas as personagens – e são muitas. A história divide-se por vários continentes, países e classes sociais, mas perde demasiado tempo a apresentar sempre a mesma ideia, que rapidamente se torna enfadonha. A partir do momento em que percebemos como funciona o skein, o novo órgão que aparece de forma mágica em pessoas aleatórias, acrescentar personagens atrás de personagens só para cobrir territórios e perspetivas torna-se contraproducente.

Margot Cleary-Lopez (Toni Collette) é presidente da câmara e será a cara desta descoberta revolucionária. Divide-se entre uma carreira exigente e uma família que lhe cobra as ausências. Jos (Auli’i Cravalho), a filha, já estava a lidar com toda a montanha-russa da adolescência e tem agora no colo uma capacidade que não consegue propriamente controlar. Este arco narrativo acrescenta o namorado (Nico Hiraga), uma personagem que nasceu com dois sexos, que agora se identifica como homem mas que, devido às características fisiológicas, herdou também na rifa o skein. Tudo isto é mais complexo do que a simples conta matemática: as mulheres têm o órgão, os homens não. “O Poder” consegue tocar nesses pontos, mas apenas à superfície. É impossível cobrir todas as variantes quando a série já mal consegue acompanhar aquilo a que se propõe.

