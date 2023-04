Na Semana Santa, celebram-se dois dos episódios mais importantes da Bíblia: a morte de Jesus Cristo no Calvário e a posterior ressurreição do filho de Deus. Ao mencionar-se Jesus, condenado à morte por crucificação pelo romano Pôncio Pilatos, é comum referir-se igualmente dois ladrões que se juntaram ao messias, acabando um deles por entrar no paraíso.

Esta é a crença de milhões de pessoas que celebram o período da Páscoa e a Via Sacra através de um olhar que toma Jesus Cristo como uma figura divina. Uma perspetiva mais histórica pode explicar o contexto em que Yeshua — aquele que será o nome original do filho de Deus — liderou um movimento anti-romano que acabou por condená-lo à morte. Uma teoria apresentada num artigo de opinião de Fernardo Bermejo Rubio, douturado em Filosofia e mestre em Histótia das Religiões, no jornal El País.

Para o investigador, não há razão nenhuma para supor que os mesmos dois homens que foram crucificados com Jesus não sofreram agressões semelhantes às do messias. A identidade de ambos terá sofrido alterações ao longo dos séculos, pelo própria evolução do conceito utilizado para os retratar. Tanto Marcos, o primeiro evangelista, como São Mateus referem-se aos dois homens crucificados como lestai.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.