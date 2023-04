Chris e Julie Ramsey são uns aventureiros britânicos que decidiram ligar os Pólos a bordo de um SUV eléctrico, o Nissan Ariya. Atravessar 14 países e percorrer 27.300 km não é tarefa fácil para um veículo alimentado exclusivamente a bateria, uma vez que em grande parte do percurso os pontos de carga não abundam. E são mesmo inexistentes tanto na zona inicial da viagem, no Pólo Norte magnético, como no final, no Pólo Sul. Daí que Chris e Julie tivessem de encontrar uma forma alternativa de recarregar a bateria.

A expedição Pole to Pole apresenta um desafio adicional para a Nissan, pois implica circular sob temperaturas que podem descer abaixo dos -30ºC junto aos Pólos, com a mesma facilidade com que superam 30ºC junto ao Equador. Sucede que estas temperaturas extremas são um problema adicional para os veículos eléctricos, uma vez que nestas condições as baterias perdem eficiência e, por tabela, autonomia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para resolver o acesso a uma fonte de energia, capaz de recarregar a bateria sempre que necessário, Chris Ramsey, que fundou a Plug In Adventures, optou rebocar o seu próprio aerogerador, que uma vez com as pás e a torre de suporte recolhidas se torna mais facilmente transportável. Para aqueles períodos em que o vento decide ausentar-se, a equipa transporta igualmente uns painéis solares dobráveis, de rendimento inferior.

O Ariya ao serviço desta aventura reclama poucas alterações em relação à versão de série, além das que são visíveis. Equipado com um motor por eixo e o sistema e-4ORCE de tracção integral, necessário para os terrenos difíceis que o percurso comporta, o SUV eléctrico da Nissan monta suspensões mais altas, para incrementar a altura ao solo e permitir a instalação de jantes maiores e pneus de 39 polegadas. Estes últimos garantirão a capacidade de rodar sobre areia e neve, bem como atravessar lagos gelados em que a espessura deste seja inferior à desejável.

Para acompanhar a par e passo a evolução expedição Pole to Pole, a dupla de aventureiros criou um site através do qual é possível saber quantos quilómetros já foram percorridos e calcular quantos faltam para atingir o Pólo Sul. A página de Internet da iniciativa informa ainda as condições meteorológicas no local, do vento à temperatura. No momento em que escrevemos estas linhas, o Ariya tinha percorrido 497,1 milhas, cerca de 800 km, o que significa que faltam “apenas” 26.500 km. Face ao que é habitual junto ao Pólo Norte, as condições não convidavam a um mergulho, mas tão pouco eram tão más quanto seria de prever, com a temperatura exterior a rondar -17ºC e o vento a soprar a 7 nós, com rajadas de 14, o que deve permitir recarregar a bateria.