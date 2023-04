Bebé de três meses resgata dos escombros na Turquia reunida com a mãe. Progenitora tinha sido declarada morta

A bebé agora com três meses e meio reuniu-se com a mãe num hospital em Adana, onde a progenitora continua a receber tratamento. O pai e os dois irmãos da menina morreram no sismo que abalou a Turquia.