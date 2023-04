Acompanhe aqui as principais notícias sobre a guerra na Ucrânia

Bill Clinton assumiu estar arrependido por ter convencido a Ucrânia a entregar o seu arsenal de armas nucleares em 1994 e defendeu, em entrevista ao canal RTE esta terça-feira, que a guerra na Ucrânia poderia ter sido evitada se o país tivesse mais armas.

“Sinto-me muito mal com isso”, começou por dizer o antigo chefe de Estado norte-americano. E acrescentou: “Sinto uma responsabilidade pessoal, porque fui eu quem os convenceu a abrir mão das suas armas nucleares e ninguém acredita que a Rússia seguia com esta brincadeira se a Ucrânia ainda tivesse as suas armas”.

VIDEO: Former US President Bill Clinton speaks of his guilt over convincing Ukraine to hand over its nuclear arsenal in 1994pic.twitter.com/rgKzcohYjr — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) April 4, 2023

Em 1994, Kiev entregou as suas armas, como moeda troca, na esperança de conseguir alcançar estabilidade nas suas fronteiras com a Rússia — acordo, no entanto, quebrado em 2014 quando Moscovo anexou a Crimeia. Tendo em conta este cenário, Bill Clinton disse esperar que os Estados Unidos continuem a apoiar a Ucrânia.

Naquela altura, a Ucrânia “tinha medo de desistir” das armas nucleares, “porque considerava que era a única forma de se proteger de uma Rússia expansionista”, admitiu Bill Clinton. “Quando se tornou conveniente, o Presidente Putin anexou a Crimeia e eu sinto-me muito mal com isso, porque a Ucrânia é um país muito importante”.

“Acredito que a Europa e os Estados Unidos devem continuar a apoiar a Ucrânia. Poderá chegar o momento em que o governo ucraniano acredita que podem pensar num acordo de paz”, acrescentou o antigo presidente norte-americano.