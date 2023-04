O deputado do PSD Firmino Pereira defendeu, esta quarta-feira, à Lusa que o seu partido deve avançar com uma moção de censura ao Governo até julho para se afirmar como a oposição no espaço não socialista.

Queremos abrir um novo caminho porque, de facto, não estamos a obter resultados, perante aquilo que são as sondagens não há um crescimento. Porque se o PSD faz oposição todos os dias e não há crescimento então o povo português não o está a perceber e alguma coisa está errada”, sustentou Firmino Pereira.

Com a moção, o PSD “deve assumir-se definitivamente no parlamento e na opinião pública como o partido da oposição e da alternativa, nomeadamente, no espaço não socialista, é esse o objetivo”, enfatizou.

Na memória de Firmino Pereira está a moção de censura apresentada pela IL, há quatro meses, que provocou “muita discussão interna no PSD, muita mesmo, sobre se o PSD não deveria ter votado a favor”. “A abstenção dos deputados do PSD não foi pacífica e até houve uma declaração de voto de um conjunto de deputados a demarcarem-se da posição do partido”, recordou.

A ideia de o fazer até ao fim da atual sessão legislativa, ou seja, até julho, segundo o político, permitiria ao PSD “dizer ao país que se demarca totalmente da governação socialista”.

“O PSD demarca-se todos os dias da ação governativa deste Governo, mas o resultado das sondagens não mostra o PSD a crescer de acordo com aquilo que é o desconforto do povo português perante o Governo”, insistiu Firmino Pereira.

A moção de censura serviria para “marcar a agenda política e abrir um novo espaço de rotura com o Governo, forte, decisivo e de alternativa”, acrescentou.