O executivo da Câmara do Porto discute na terça-feira dar início à alteração do regulamento do programa Porto Solidário para que apoio municipal possa servir de complemento ao apoio do Estado no pagamento da renda.

Na proposta, que será discutida na reunião pública do executivo de terça-feira, o vereador com o pelouro do Urbanismo, Pedro Baganha, esclarece que a solução encontrada para “ultrapassar” a incompatibilidade dos dois apoios passa por uma alteração ao regulamento do Porto Solidário, com vista a “conformar este apoio municipal como complementar ao apoio do Estado, definindo os termos e condições em que essa complementaridade se constituirá”.

Pedro Baganha esclarece que o apoio extraordinário à renda, criado pelo Governo, se assemelha ao apoio municipal “quanto à natureza, finalidade e requisitos de elegibilidade” e abrange agregados familiares que são, simultaneamente beneficiários dos dois apoios, constituindo um “impedimento de duplicação de financiamentos públicos”.

“Com a entrada em vigor da medida aprovada pelo Governo, cerca de 88% das famílias que beneficiam do Porto Solidário passam automaticamente a receber, tal como previsto na lei, o apoio do Governo, perdendo, assim, o apoio da Câmara do Porto”, refere o vereador.

A incompatibilidade dos dois apoios levou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a enviar, na segunda-feira, uma carta à ministra da Habitação a anunciar que o Porto Solidário seria “extinto” se a medida do Governo avançasse.

Destacando que o município tentou compreender, através de simulações com dados reais, as implicações diretas para os atuais beneficiários do Porto Solidário que passam a estar abrangidos pelo apoio extraordinário do Governo, Rui Moreira disse ter ficado preocupado com “o cenário dramático que estas famílias irão enfrentar”.

“A título de exemplo, um casal com filhos cujo rendimento bruto mensal seja de 1.405 euros e que pague uma renda de 520 euros (correspondendo a uma taxa de esforço de 37%) atualmente recebe do Porto Solidário um apoio de 208 euros, todos os meses. Ora, passando a usufruir do apoio do Estado, em detrimento do apoio do município do Porto, este casal vai doravante receber mensalmente apenas 28 euros. Uma perda de quase 200 euros por mês“, exemplificava o autarca na missiva.

No mesmo dia, o Ministério da Habitação afirmou à Lusa estar desde a semana passada a articular com a Câmara do Porto a conciliação entre a medida de apoio à renda anunciada pelo Governo e o programa de intervenção municipal.

Já na terça-feira, Rui Moreira defendeu ser necessária uma “lei interpretativa” que permita ao município apoiar a renda de cerca de 800 famílias no âmbito do programa Porto Solidário, como “um complemento” ao apoio do Governo.

“Ou há uma lei interpretativa que permite que possamos dar o apoio, já não como apoio, mas como complemento ao apoio do Estado, ou então teremos de criar um novo regulamento”, afirmou o autarca portuense em declarações aos jornalistas à margem do Fórum Jovem Empreende Portugal, organizado pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

Desde 2014, a Câmara do Porto investiu mais de 13 milhões de euros no programa Porto Solidário, que, na última edição, atribuiu em média cerca de 200 euros por mês a cada família.