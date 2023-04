A inclusão na Oração Universal das celebrações de sexta-feira santa de uma intenção pelas vítimas dos abusos sexuais na Igreja está a ser proposta às dioceses portuguesas pela Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade, da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

“Por todas as Pessoas vítimas de abusos, para que Deus nosso Senhor conceda a cura das suas feridas, coragem aos que as acompanham, conforto às famílias e torne cada vez mais a Igreja um ambiente seguro”, é o texto da intenção a acrescentar à Oração Universal, evocando as “pessoas vítimas de abusos de poder, de consciência e sexual”.

Segundo informação da agência Eccleisa, após esta oração, o presidente da celebração evoca as vítimas de “todo o tipo de violência”.

Na sexta-feira santa, dia de jejum para os católicos, a Igreja evoca a morte de Jesus, não celebrando eucaristia, mas uma cerimónia com a apresentação e adoração da cruz.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais Contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.

Vinte e cinco casos foram reportados ao Ministério Público, que deram origem à abertura de 15 inquéritos, dos quais nove foram já arquivados, permanecendo seis em investigação.

Estes testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, período abrangido pelo trabalho da comissão.

Na sequência destes resultados, algumas dioceses decidiram afastar cautelarmente do ministério alguns padres, enquanto decorrem os respectivos processos.

No relatório apresentado pela Comissão Independente em 13 de fevereiro, surgiam indicados, quanto as Institutos Religiosos, no caso dos femininos, entre outros, as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, com oito vítimas, e as Religiosas do Amor de Deus, com três, como os mais afetados.

No que respeita aos masculinos, os Salesianos destacavam-se com 18 vítimas, seguidos dos Jesuítas (12) e Franciscanos – Ordem dos Frades Menores (11).

Os responsáveis pelos institutos religiosas deverão receber as listas de nomes de membros seus suspeitos de abusos no final de abril, aquando da Assembleia Geral da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), a realizar nos dias 27 e 28, em Fátima.