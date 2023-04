O Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu, esta quarta-feira, no Kremlin o homólogo da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para abordar o envio de armas nucleares táticas para território bielorrusso e o plano de paz para a Ucrânia proposto por Minsk.

No início do encontro, Putin agradeceu a visita ao aliado bielorrusso, com Lukashenko a responder que a Rússia e a Bielorrússia “não cairão”, segundo informou a agência de notícias russa Interfax.

Segundo o Kremlin (Presidência russa), o encontro teve um caráter informal e antecede uma reunião, agendada para quinta-feira, do conselho supremo da União Estatal, uma aliança que integra os dois países.

Liderada por Alexander Lukashenko desde 1994, a Bielorrússia, país vizinho da União Europeia (UE), está ligada a Moscovo por um tratado que criou a União Estatal. O tratado, que atualizou um acordo de 1997, foi assinado por Putin e Lukashenko em 08 de dezembro de 1999.

Putin anunciou recentemente um acordo com Minsk para o envio de armas nucleares táticas. Na terça-feira, os dois países anunciaram o início da instrução de soldados bielorrussos no uso deste armamento. O líder russo explicou que Lukashenko tinha solicitado este envio por diversas ocasiões, e argumentou que os Estados Unidos fazem o mesmo há décadas com os seus chamados países satélites na Europa.

Putin acrescentou que os silos destinados a recolher este armamento estarão prontos em julho, apesar de frisar que Minsk já possui aviões com capacidade para transportar ogivas nucleares.

Na semana passada, Lukashenko admitiu pedir à Rússia armas nucleares estratégicas, incluindo mísseis intercontinentais, em caso de necessidade. “Não nos deteremos perante nada na hora de defender os nossos países e os nossos povos”, afirmou na ocasião.

Numa referência ao plano de paz para a Ucrânia proposto por Minsk, o líder bielorrusso propõe um cessar-fogo no qual nenhuma das partes possa mobilizar tropas ou armamento, bem como o início de negociações sem condições prévias.

Há duas semanas, Putin também foi informado do plano de paz proposto pela China no decurso da visita à Rússia do líder chinês Xi Jinping, a quem o Ocidente pediu para utilizar a sua influência sobre o Kremlin para pôr termo ao conflito em curso no território ucraniano. Tanto Moscovo como Kiev consideram que ainda não existem “perspetivas” de negociação.