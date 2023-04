A principal suspeita do ataque que matou o blogger pró-russo Vladlen Tatarsky achou que se estava a candidatar a um trabalho em jornalismo para um site ucraniano, tendo de provar que “resistiria à propaganda” do Kremlin, diz a imprensa russa.

Depois de os agentes de segurança russos do FSB terem invadido um apartamento para interrogar Daria Trepova, a ativista anti-Putin de 26 anos que terá admitido ter levado a bomba que matou Tatarsky para o café onde o blogger estava, o Fotanka, site de São Petersburgo, deu mais detalhes sobre a confissão.

Segundo as partes do interrogatório noticiadas pelo site, citado pelo Telegraph, Trepova disse que tinha recebido uma oferta de emprego num site noticioso em Kiev mas recebeu a missão de provar que “sabia resistir à propaganda russa”, tendo entregado um busto dourado de Tatarsky, onde estariam escondidos os 200 gramas de dinamite, ao blogger.

Trepova terá recebido a ordem para recolher o pacote e entregá-lo a Tatarsky, mas disse aos investigadores que, apesar de não lhe ter sido dito especificamente o que iria transportar, suspeitou que fosse “algo mau”.

Os vídeos revelados pelo Kremlin mostram Trepova e Tatarsky a conversar calmamente momentos antes da explosão e a ativista anti-Putin a sentar-se ao lado do blogger depois de entregar o busto.

O marido de Trepova já veio dizer que acredita que a mulher está a ser incriminada pelo ataque. Já o comité que está a investigar o incidente acusou Trepova de cometer um ato terrorista “por um grupo organizado” que quis causar “uma morte intencional”, uma acusação que pode resultar numa sentença de 20 anos de prisão.

A teoria dos investigadores é que as ordens partiram de Kiev, mas não é a única tese sobre os motivos do ataque. Aliás, já esta terça-feira o Exército Nacional Republicano (NRA), uma milícia clandestina russa que se opõe ao Kremlin, reivindicou o atentado no Telegram. “[O ataque] visava um grupo de ativistas do [Cyber Front] Z, em particular o notório carniceiro, propagandista e criminoso de guerra Maxim Fomim, mais conhecido por Vladen Tatarsky”.

A organização referiu ainda que o ataque ”foi preparado e executado por nós de forma independente”, sublinhando que não tiveram qualquer ajuda de países estrangeiros.

Outro dado relevante é que o café onde Tatarsky foi morto pertence ao chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, de quem o blogger era próximo.

E foi o próprio que defendeu que a Ucrânia não estará por trás do ataque, havendo quem acredite que pode ter sido orquestrado por inimigos de Progozhin dentro do regime russo e que poderá ter sido um “aviso” ao líder do grupo.