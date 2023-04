Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano congratulou a Finlândia por se ter tornado no 31.º país a aderir à NATO, declarando na sua habitual comunicação ao país que a “segurança” da aliança atlântica chegará um dia à Ucrânia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Dou os parabéns a todo o povo da Finlândia e ao senhor Presidente [Sauli Niinistö] pessoalmente por esta garantia de segurança — uma segurança coletiva”, disse Volodymyr Zelensky, que considerou o hastear da bandeira finlandesa na sede da NATO esta terça-feira “um evento histórico” para “a região, para a Europa e para toda a comunidade Euro-Atlântica”.

Sustentando que apenas uma garantia coletiva de segurança poderá proteger o mundo da agressão russa, Zelensky apontou baterias à cimeira da NATO em Vilnius, que decorrerá em julho deste ano. Para o líder ucraniano, a ocasião “deve ser ambiciosa — quanto mais ambicioso for aquele que protege a liberdade, menos oportunidades para agressão terá o que quer o mal”.

No sentido dessa segurança coletiva, o Presidente ucraniano salientou a conversa que manteve nesta terça-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, onde foram discutidas medidas conjuntas e um novo pacote de sanções à Rússia, para “pressionar a Rússia a reduzir o seu potencial terrorista, a sua ameaça”.

Zelensky fez ainda referência ao apoio dos aliados da América do Norte, agradecendo aos EUA pelo novo pacote de ajuda militar, avaliado em cerca de 2.6 mil milhões de dólares (2.37 mil milhões de euros), e também o “apoio incondicional” do Canadá, que enviou um pacote no valor 2.4 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 1.63 mil milhões de euros).

Num dia em que reuniu com o comando militar das regiões mais afetadas pela guerra, para discutir “a situação militar global” e “o fornecimento de munições” para a defesa de Bakhmut, Zelensky sublinhou a importância de “mobilizar o mundo, os parceiros, e todos os que não concordam com o caos que a agressão russa tem trazido ao mundo” para ajudar a expulsar a Rússia do território ucraniano.

O Presidente ucraniano fez ainda menção à intervenção feita no parlamento do Chile, afirmando que “não interessa a distância entre as nossas nações”, e também ao encontro com os governadores dos cinquenta estados dos EUA. “Agradeci-lhes pelo seu apoio, e enfatizei que nós, em conjunto com a América, podemos não só ganhar a batalha atual, mas também provar que a liberdade e a cooperação restauram sempre a normalidade na face de golpes de agressão”, afirmou.

Por último, o chefe de Estado ucraniano elogiou o trabalho da Comissão Independente Internacional de Inquérito da ONU aos Crimes russos na Ucrânia, que esta terça-feira foi prolongada por mais um ano. “Cada passo legal internacional traz os fascistas russos mais próximos da assumirem a sua inevitável e justa responsabilidade”.