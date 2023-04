O presidente da Câmara Municipal de Sintra disse esta quinta-feira estar disponível para entrar no capital da Parques de Sintra — Monte da Lua para dar “estabilidade financeira à empresa”, cujos trabalhadores estão em greve até domingo de Páscoa.

“Se o problema é o impacto de 1,5 milhões, a câmara reitera a proposta que já fez ao senhor ministro das Finanças de entrar no capital da Parques de Sintra – Monte da Lua, com aporte financeiro suficiente para dar estabilidade social e estabilidade financeira à empresa”, disse Basílio Horta, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o autarca, na Assembleia Geral de Acionistas da Parques de Sintra, que decorreu na quarta-feira, foi discutida a proposta para “ultrapassar a instabilidade laboral” da aplicação aos trabalhadores do regime salarial da função pública com as devidas adaptações.

“O Governo, através do Ministério das Finanças, reagiu a esta proposta dizendo que aceita os princípios que a informam, mas não a sua aplicação e, portanto, votou contra. No entanto, mandatou o Conselho de Administração da Parques de Sintra — Monte da Lua para negociar o acordo de empresa, tendo em conta os princípios propostos da câmara”, disse.

Ainda segundo Basílio Horta, o Governo considera que têm que ser feitos estudos financeiros, sendo que os responsáveis estimam um impacto financeiro de 1,5 milhões de euros de aumento da despesa.

O autarca alertou também para a necessidade de ser tido em conta “o que está em cima da mesa”, considerando de “gravidade enorme, quer para o concelho de Sintra, quer para o país”, o facto de os monumentos nacionais localizados no concelho estarem fechados.

“Centenas de milhares de turistas de todo o mundo que vêm a Sintra para visitar o Palácio da Pena, para visitar Monserrate, para visitar o Palácio da Vila etc, que são os monumentos mais vistos em termos nacionais, estão fechados. Isto dá uma péssima imagem de Sintra e a câmara municipal não pode conviver com esta situação”, sublinhou.

Basílio Horta alertou igualmente para o facto de a Parques de Sintra — Monte da Lua ter responsabilidade de gerir o Património Cultural da Humanidade que Sintra tem no seu território e, fundamentalmente, na sua serra, através da gestão florestal.

“É uma crise séria se continuar essa instabilidade, porque os técnicos vão desaparecendo e cada vez é mais difícil contratar pessoas e, portanto, é uma situação absolutamente insustentável e a câmara entende que é realmente insustentável”, avisou.

Questionado sobre uma resposta à sua proposta por parte do Ministério das Finanças, Basílio Horta afirmou que ainda não foi contactado, tendo dado o prazo de 15 dias para a situação ser ultrapassada.

“Volto a dizer, a câmara estará ao dispor da administração, do Ministério das Finanças para encontrar as melhores soluções e estamos disponíveis para investir, para fazer o que for necessário. Só nós estamos disponíveis para conviver com uma situação que é duplamente criticável”, explicou.

“É gravíssimo os trabalhadores não serem tratados com a dignidade que merecem. Segundo, é gravíssimo para o país aquilo que acontece em termos quer turísticos, quer de gestão florestal da Serra de Sintra. A câmara está disponível para encontrar as soluções mais adequadas aos interesses do concelho, da empresa e do país”, sustentou.

Trabalhadores da Parques de Sintra — Monte da Lua, que gere os palácios nacionais de Sintra e da Pena, iniciaram hoje uma greve de quatro dias para reivindicar, entre outros, aumentos salariais, motivando o fecho de vários monumentos e parques.

A empresa tem como acionistas a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa.

É responsável pela gestão do Parque e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros, Palácio Nacional de Sintra, Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Chalet e Jardim da Condessa d’Edla, Farol do Cabo da Roca, Palácio Nacional e Jardins de Queluz, Vila Sassetti, Escola Portuguesa de Arte Equestre e Santuário da Peninha.