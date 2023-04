Não é propriamente o cenário mais normal no Campeonato mas foi acontecendo de quando em vez ao longo dos últimos 50 anos. Aliás, basta recordar a temporada de 2010/11, quando o FC Porto foi ao Estádio da Luz com 12 pontos de vantagem e saiu mais uma vitória em forma de título celebrado sem luz e com a rega ligada. Ao contrário, foram cinco vezes, apenas uma nos derradeiros 34 anos quando os encarnados foram à Invicta na penúltima jornada de 2010/11 com 11 pontos de avanço e falharam a conquista de um Campeonato que seria ganho na semana seguinte com o Rio Ave. Agora, logo no ano seguinte a mais uma vitória dos dragões em Lisboa com um golo de Zaidu, é esse o cenário que se apresenta pela frente: o Benfica com dez pontos de avanço antes da 27.ª jornada e com adeptos que já revendem bilhetes em alguns portais a falar em “festa do título”. Todavia, e na antevisão, só por uma vez se ouviu a palavra “decisivo”… num sentido distinto.

Ao longo das duas conferências, que foram mediadas por apenas cinco minutos (a de Sérgio Conceição teve um atraso de mais de meia hora), num total de 25 minutos e (18-7) e 15 perguntas (9-6), a única vez que o termo foi dito por um dos treinadores veio na sequência de uma pergunta nesse sentido, com o técnico dos azuis e brancos a salientar que “todos os jogos são decisivos”. “Ganham essa força a partir do momento em que ficam a faltar sete partidas depois desta. Se ganharmos na Luz e perdermos o jogo a seguir, ficará difícil na mesma. Digo sempre que isto são jogos de seis pontos. Podemos sair da Luz com menos 13, a sete ou com a mesma diferença. O que queremos é ganhar e somar três pontos importantes”, comentou.

“Há sempre ajustes mas o que vamos fazer é jogar à Benfica”, diz Roger Schmidt

