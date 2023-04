Em atualização

Milhares de franceses voltaram esta quinta-feira à rua em várias cidades para novas manifestações contra a reforma do sistema de pensões, naquele que é já o 11.º dia de grandes protestos em torno do tema das pensões em França e que, de acordo com os relatos da imprensa francesa ao final da manhã, já estava a ser marcado por alguma violência na contestação nas ruas.

As manifestações, organizadas pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), sucedem a um conjunto de outras grandes manifestações realizadas nas últimas semanas. A última, a 28 de março, levou às ruas mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com a organização — enquanto os números das autoridades apontam para 740 mil manifestantes.

Como explica o Le Monde, este 11.º dia de manifestações surge na sequência de uma reunião entre os sindicatos e a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, que resultou no fracasso da principal reivindicação: a retirada da lei que prevê o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, que foi aprovada no Parlamento francês através de um expediente constitucional que permite ao Governo forçar a aprovação de uma medida sem os votos da câmara baixa.

Para meados de abril espera-se uma decisão do Conselho Constitucional sobre se a medida é ou não conforme com a Constituição.

O que é certo, para já, é que a primeira-ministra francesa reiterou aos sindicatos a sua intenção de manter a lei, o que, para os manifestantes, representa uma decisão “grave” que pode abrir uma “crise democrática” no país.

Em resposta ao fracasso da reunião, a CGT leva esta quinta-feira à rua centenas de milhares de pessoas para mais um dia de grandes manifestações, a que se junta uma significativa greve na educação e fortes disrupções nos serviços de transportes em todo o país.

Em várias cidades do país, incluindo a capital, Paris, mas também Marselha, Lyon e Bordéus, milhares de manifestantes começaram desde cedo a montar bloqueios em diferentes pontos — incluindo em universidades, onde há uma grande adesão por parte dos estudantes aos protestos.