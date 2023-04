Esta quinta-feira queremos saber a sua opinião sobre os serviços públicos. Inicia-se hoje uma greve de quatro dias, que portanto apanha a Páscoa, dos funcionários da Parques de Sintra/Monte da Lua, o que pode querer dizer que nestes feriados não será possível visitar monumentos como o Palácio da Pena, o Palácio de Queluz ou o Convento dos Capuchos. Parece mais uma greve como tantas outras só que acontece num organismo que era visto como um exemplo de boa gestão pública, pelo que queremos discutir no Contra-Corrente de hoje não só o que se está a passar em Sintra como na generalidade dos serviços públicos.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.