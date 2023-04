O homem que esfaqueou a mãe, na terça-feira, em Queluz, concelho de Sintra, ficou em prisão preventiva no hospital prisional de Caxias, disse esta quinta-feira fonte policial à agência Lusa.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o agressor, entre os 35 e 40 anos, foi encaminhado, na terça-feira, para o Hospital Amadora-Sintra, devido a um surto psicótico, tendo, após alta médica, conhecido a medida de coação mais grave, de prisão preventiva, no Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias.

Os motivos da agressão não foram claros, mas a PSP referiu que o agressor vivia com os avós, que recebiam visitas assíduas da mãe, mantendo uma “relação controversa” devido a historiais ligados a droga e a problemas mentais.

A mãe do agressor, de 56 anos, vítima de golpes no peito e na zona do pescoço, recebeu igualmente tratamento, em estado grave, no Amadora-Sintra, e teve alta durante o anoitecer do dia da ocorrência.