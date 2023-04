Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Maria Moskalyova, a rapariga russa de 12 anos colocada num orfanato após desenhar na escola um cartaz crítico da invasão da Ucrânia, foi retirada da instituição onde estava pela mãe, afirmou esta quinta-feira a comissária russa para os direitos das crianças.

O caso envolvendo Moskalyova tem atraído atenção internacional. A jovem tinha feito um desenho de mísseis russos a sobrevoar uma mulher e uma criança com a bandeira da Ucrânia e as frases “não à guerra” e “glória à Ucrânia”. Acabou por ser separada à força do pai, com quem vivia, e institucionalizada.

#Russia 12-year-old Maria Moskaleva was sent to an orphanage, writes @OvdInfo. Her father Aleksei Moskalev was detained after she posted an anti-war drawing. He also spoke out against the war. Reportedly, his savings were stolen from the apartment in the town of Efremov near Tula pic.twitter.com/joPzBsgpn4

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 1, 2023