A Câmara de Lisboa vai avançar com a construção de duas novas creches nas freguesias do Lumiar e dos Olivais, num investimento de 3,2 milhões de euros que prevê “mais 168 vagas para crianças”, anunciou esta quinta-feira o município.

“Ambas as creches vão ter a valência de berçário, duas salas de atividades para as crianças dos 12 aos 24 meses, e ainda duas salas de atividades para crianças dos 24 aos 36 meses, devendo abrir as portas no ano letivo de 2024”, informou a câmara.

De acordo com a Câmara de Lisboa, estas duas novas creches, a “André Gouveia”, no Lumiar, e a “Almada Negreiros”, nos Olivais, são “uma aspiração antiga das populações” destas freguesias da cidade.

As obras de construção destas duas novas creches estão a cargo da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU — Sociedade de Reabilitação Urbana, “num investimento total de 3,2 milhões de euros, e que vai representar a criação de mais 168 vagas para crianças”.

Citada em comunicado, a vereadora com o pelouro dos Assuntos Sociais e da Educação, Sofia Athayde (CDS-PP), reforçou que “este investimento vai colmatar uma necessidade profunda sentida nestas freguesias”.

“Estamos a dar uma resposta direta e necessária às famílias mais jovens nestas zonas da cidade, investindo onde é mais necessário”, sublinhou a vereadora.

No atual mandato do executivo municipal, que teve início em 18 de outubro de 2021, com a tomada de posse de Carlos Moedas (PSD) como presidente da Câmara de Lisboa, o município já inaugurou “seis unidades do pré-escolar na capital, representando um investimento total de 16,3 milhões de euros”.

No orçamento municipal de Lisboa para este ano, a câmara aprovou o investimento de 30 milhões de euros em creches e escolas, o que corresponde a uma verba de “mais 25% face a 2022”.