Por vezes, as rodas soltam-se dos veículos onde estão montadas e ganham vida própria, continuando o seu caminho até embaterem em algo ou em alguém. Seja por desaperto dos pernes ou por quebra da manga de eixo, este tipo de situação felizmente não é muito frequente, mas acontece. Especialmente num país como o nosso, em que a idade média do parque automóvel supera os 13 anos, por vezes com uma manutenção deficiente. Garantido é que a massa elevada da roda multiplicada pela velocidade pode provocar grandes danos em peões, ciclistas e até noutros automóveis.

Um acidente que ocorreu numa auto-estrada norte-americana, nos arredores de Los Angeles, tornou-se viral ao ser registado pela câmara de um veículo que seguia atrás, no caso um Tesla. O condutor do Kia Soul seguia pela faixa mais à esquerda quando se preparava para ultrapassar uma pick-up Chevrolet Silverado, que circulava à sua direita. Quando estavam quase lado a lado, a roda da frente esquerda da pick-up soltou-se repentinamente e foi “atropelada” pelo automóvel, sem que o condutor tivesse tempo para reagir, até porque os dois veículos estavam apenas separados por cerca de um metro.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX — Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023

O que verdadeiramente impressiona neste acidente veio a seguir, quando o Soul embate na roda, que projecta um veículo que deverá facilmente rondar 1,7 toneladas pelo ar, tendo alcançado uma altura superior a 4 metros, a avaliar pelas imagens. A aderência da borracha do pneu, ao carro e à estrada, impede a roda de deslizar, literalmente catapultando o automóvel violentamente, destruindo-o quase por completo.

O acidente de Los Angeles deve ser utilizado como um alerta para todos os condutores, que assim se apercebem do real perigo que implica embater numa roda, a rodar ou parada, na via pública. Apesar do Soul e da roda se deslocarem no mesmo sentido e com um diferencial de velocidade mínimo, os danos são por demais evidentes. Todos os condutores esperam nunca passar por esta experiência, mas se tal infortúnio vier a acontecer, é altamente aconselhável evitar o embate a todo o custo, seja com uma manobra de esquiva, seja travando a fundo. E não se deixe enganar pela falsa sensação de segurança que o facto de o veículo ser 80 a 100 vezes mais pesado do que a roda lhe pode incutir.