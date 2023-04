É por estes jogos que todos os adeptos anseiam. Benfica – FC Porto, um Clássico entre Clássicos que esta sexta-feira vai ter o seu episódio nº 252. As águias procuram o xeque-mate num campeonato que lideram com 10 pontos de vantagem. Os dragões querem alimentar a esperança de lutar pelo título e travar as intenções do clube encarnado. A partir das 18:00 desta sexta-feira a bola vai ao centro no Estádio da Luz. É mais um grande jogo do campeonato para ouvir aqui, em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca depois do noticiário das 16:00 com duas rondas de duelos. Às 16:15, o jornalista Aníbal Rebelo junta à mesa Sílvio Cervan, adepto do Benfica e ex-deputado do CDS, e Eduardo Vítor Rodrigues adepto do FC Porto e presidente da CM de Gaia. Às 16:35, é tempo de ouvir a experiência num frente a frente com Álvaro Magalhães, ex-jogador das águias e Eurico Gomes, antigo jogador do FC Porto e também de Benfica e Sporting.

Às 17:15 centramos atenções no Estádio da Luz com um vasto painel de comentadores: Augusto Inácio será o nosso treinador de bancada e no final do jogo fica encarregue de entregar o Relatório de Jogo. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e deixa depois o resumo em mais uma edição do Sem Falta. Como sempre, na Rádio Observador há também espaço para as emoções e nervos dos adeptos, o líder da claque encarnada é o humorista João Pinto e do lado azul e branco está Luís Pinto Coelho.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo de Vicente Figueira. O relato da partida tem as vozes dos jornalistas Miguel Cordeiro e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.