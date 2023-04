Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Um dos principais conselheiros de Volodymyr Zelensky desmentiu publicamente que a Ucrânia se esteja a preparar para se sentar à mesa das negociações com a Rússia, contrariando assim uma entrevista de outro conselheiro próximo do Presidente ucraniano.

No Twitter, Mykhailo Podolyak, escreveu que “a base para uma negociação real com a Federação Russa é a retirada total dos grupos armados russos do território ucraniano reconhecido internacionalmente em 1991, incluindo a Crimeia”, e que não está em cima da mesa “qualquer questão que se prenda com concessões de território ou negociações da nossa soberania”.

About basics. The basis for real negotiations with RF is the complete withdrawal of Russian armed groups beyond the internationally recognized borders of Ukraine in 1991. Including #Crimea. There is no question of any territorial concessions or bargaining of our sovereign rights.

